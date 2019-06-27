Эксперт оценил идею начать контролировать расходы и доходы россиян

Эксперт усомнился, что системный контроль доходов и расходов жителей России поможет избавить страну от теневой экономики. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что реализация идеи потребует дополнительных затрат, но не принесёт желаемого эффекта.

Ранее в Минэкономразвития предложили ввести системный контроль за доходами и расходами граждан в целях борьбы с теневой экономикой, передаёт РИА Новости. Войлуков, комментируя подобную идею, заявил, что подобный проект потребует большого финансирования и «раздувания штата сотрудников», но не станет эффективным. По мнению эксперта, реализация задумки негативно отразится и на большинстве россиян.

«У нас уже есть механизм обязательного ежегодного декларирования доходов и имущества достаточно большого количества чиновников, но почему-то в очередной раз находятся новые Захарченко, которых никак не смогли выявить с помощью этого механизма», - резюмировал Войлуков.