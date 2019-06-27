В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов

В Грузии подсчитали в какую сумму стране обойдется сокращение авиасообщения с Россией. Согласно предварительным оценкам Национального банка Грузии, из-за отсутствия российских туристов государство может потерять несколько сотен миллионов долларов.

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В Национальном банке заявили, что резкое падение курса грузинской валюты напрямую связано с российским туристическим эмбарго, передаёт РИА Новости. Также в Нацбанке подчеркнули, что на курс лари оказывают существенное влияние, как внутренние, так и внешние факторы.

«На данном этапе трудно делать точные прогнозы, однако, согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов», - считают экономисты.