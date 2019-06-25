Орешкин рассказал о возможном наступлении мирового кризиса

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, на его взгляд, будет будущий глобальный мировой кризис. По его словам, через рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста.

"Кризис будет носить другой характер...Это обратное разматывание клубка глобализации. Это понижение общей эффективности производства и производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности", - передаёт его слова РИА Новости.

Орешкин отметил, что экономические проблемы не будут связаны с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе. По его мнению, Россия лучше готова к будущему кризису, чем к ситуации в 2008 году или падению цен на нефть в 2014.

"У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс"...Каналом распространения замедления глобальной экономики станут цены на сырьевые товары... у России в этом плане есть определенный запас", - пояснил министр.

Орешкин подчеркнул, что особенную роль в развитии событий будущего кризиса играют торговые отношения Китая и США, потому что именно они сейчас задают вектор мировой экономики.