Медведев подписал постановление о запрете роста цен на ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления правительства РФ, направленного против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции. В ФАС рассказали, как многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза

Оно позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги. Сейчас для регионов устанавливаются предельные индексы роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований для превышения этих индексов.

"Теперь таких оснований стало меньше . Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей", - отметил в среду, 19 июня, председатель российского правительства.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивает за услуги ЖКХ, причем в разных регионах стоимость услуг может без всяких объективных причин различаться в десятки раз.