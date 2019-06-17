Киев предупредил Европу о возможном газовом кризисе

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в понедельник, 17 июня, в разговоре с журналистами предупредила о том, что европейские страны могут столкнуться с газовым кризисом.

По словам дипломата, это может произойти, если Москва и Киев не договорятся о продлении соглашения по транзиту российского газа, который истекает в конце года.