Кудрин: Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в стадии застоя из-за того, что власти в последние шесть лет не использовали шанс на изменение данной ситуации.

По мнению Алексея Кудрина, главная проблема заключается в отсутствии воли к реформам. В рамках телепрограммы " Познер " глава Счетной палаты отметил, что в последние годы доля страны в мировой экономике падала. Россия не стала более эффективной и конкурентоспособной.

По мнению Кудрина, власти очень медленно реагируют на задачи, которые ставят "вызовы жизни", а фундаментальные реформы не проводятся, несмотря на различные проекты и национальные цели, объявленные ранее президентом РФ Владимиром Путиным. Политик заявил, что в сложившейся ситуации в первую очередь необходимо повысить качество госуправления.