Суперсталь ММК получила награду на международной выставке

В Новокузнецке завершилась международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг – 2019». По её итогам Магнитогорский комбинат получил диплом и золотую медаль от организаторов выставки – они по достоинству оценили линейку сталей MAGSTRONG, производимых уральскими металлургами.

Магнитогорцы выпускают целый ряд сплавов, объединенных брендом MAGSTRONG. Все они являются высокопрочными и износостойкими. Именно из таких сталей производят специальную технику для дорожно-строительных и карьерных работ. Во время работы выставки такая техника была представлена посетителям, и они по достоинству оценили материалы, использованные для изготовления машин и механизмов. Применение подобной стали способствует значительному увеличению срока службы техники, позволяет снизить её вес. Все это дает заметный экономический эффект. Особое внимание привлек сплав MAGSTRONGH500, выпущенный ММК на рынок в прошлом году. Эта марка стали отличается идеальным балансом в части ударной вязкости и твердости.

Международная ежегодная выставка «Уголь России и майнинг» проходит уже в 26-й раз, неизменно привлекая к себе внимание промышленных и горнодобывающих компаний. Мероприятие этого года стало крупнейшим за всю историю проекта. В выставке принимали участие 714 организаций из 24 стран мира. Её посетили более 40 тысяч человек.