"К концу года может ослабнуть доллар, а не рубль", - считает эксперт

Шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Петр Пушкарев считает, что российский рубль может одержать победу над долларом уже к концу года. По его мнению, Россия и Евросоюз откажутся от доллара в торговле между собой.

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"На этой неделе мы не ждем событий, способных повлиять на курс рубля сколько-нибудь существенно...Не ожидается и серьезных рисков обесценивания российской валюты на горизонте ближайших месяцев...К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль. Это связано с тем, что США планируют снижать процентные ставки", - передаёт слова специалиста "РГ".

Эксперт отметил, что курс доллара так и продолжит колебаться с амплитудой в пределах 30-50 копеек вокруг средней отметки в 64,5 рубля. Пушкарёв добавил, что Россия и ЕС, скорее всего, откажутся от доллара в пользу евро, что в итоге может "слегка придавить" его.