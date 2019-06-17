В Минтруд представители властей из нескольких регионов России передали документы по первому этапу пилотного проекта по снижению уровня бедности. Одним из главных пунктов является корректировка критериев нуждаемости.

Эксперты считают, что следует прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам, - передаёт "Известия".

По их мнению около половины "мнимых" бедных в них не нуждаются.

Отмечается, что к числу граждан, которым не будут выплачиваться дополнительные выплаты относятся те, кто имеет огород или свободную жилплощадь, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет и пр.

К ненастоящим бедным отнесли людей, которые получают неофициальные доходы, могут брать кредиты или сдавать в аренду жильё.

Чиновники, например, выделяли группу "ленивых" бедных, "которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния...".

Уточняется, что проект рассчитан на реализацию до 2020 года.