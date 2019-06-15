Президент России Владимир Путин заявил, что в экономике в настоящий момент идут "бои без правил". По словам главы государства, для восстановления справедливости необходимы коллективные усилия.

В ходе совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, Путин подчеркнул, что в мире сейчас разгораются торговые войны, участники которых запугивают и устраняют своих конкурентов нерыночными методами.