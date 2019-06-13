Чубайс выдвинул идею ввести в России новый налог

Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог - углеродный. О новом налоге, необходимом для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, глава корпорации "Роснано" высказал идею в кулуарах на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его мнению, на первом этапе ставки углеродного налога должны быть минимальными, - передает РИА Новости.

Чубайс рассказал, что в постановлении правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть несколько вопросов, связанных с измерением выбросов. Согласно плану подготовки, в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов. Он подчеркнул, что "углеродный налог" - это самый сложный вопрос - вводить или не вводить.

Чубайс уточнил, что за года Евросоюз принял перечень решений, по которым товары, поставляемые в союз, и в случае, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом.

И если сейчас не разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов, не решить вопрос с налогом, то через несколько лет может оказаться - мы сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК.