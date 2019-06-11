Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил возможность перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Глава российского правительства заявил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на Международной конференции труда.

Он привел пример, как 100 лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и "получил впечатляющий рост производительности труда".

Медведев отметил, что "постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом", а это приводит к снижению производительности труда, и, соответственно, сказывается на экономических показателях", - передает ТАСС.

По словам премьера, сейчас "нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место". "Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости" - пояснил он.

"Признание человека - человеческой жизни и благополучия - высшей целью и ценностью современного развития задает совершенно новые параметры корпоративной и государственной политики, - подчеркнул Дмитрий Медведев и призвал выработать новые подходы к организации рабочего времени и образовательного процесса.