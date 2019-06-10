Правительство поднимет нефтяникам компенсации за сдерживание цен на бензин

Компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок вырастут с 1 июля. Об этом рассказал газете "Ведомости" директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, заработает новая формула компенсации потерь за поставки топлива на внутренний рынок. Она будет лучше учитывать возможные колебания цен на нефть, защищая от них розничные цены бензина, объясняет он.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60 процентов разницы: 56000 рублей за тонну бензина и 50000 - за тонну дизельного топлива. С 1 июля фиксированную цену снизят до 51000 рублей и 46000 рублей соответственно.

Разными будут и поправочные коэффициенты - 0.75 и 0.7 соответственно. Бюджету во втором полугодии 2019 года это обойдется в 25-30 млрд рублей, но с 1 сентября НДПИ будет повышен на 75 рублей для снижения нагрузки на бюджет.