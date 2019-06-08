На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей

Советник президента РФ Антон Кобяков подвел итоги работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Кобяков занимался организацией форума. По словам советника российского лидера, на ПМЭФ-2019 было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну - 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Кобяков привел данные об участниках мероприятия. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тысячи участников из 145 стран. Петербург посетили семеро глав государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, - сообщает ТАСС.

Самыми многочисленными делегациями на форуме стали китайская и американская. Участников форума из Китая - 1072 человека, из США приехало 520 человек. По словам Кобякова, крупными были французская, японская, немецкая и швейцарская. Делегация из Великобритании насчитала 318 человек.

Бизнес представили 1,3 тысячи компаний со всего мира и 2,5 тысячи российских компаний.