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Инициативы, получившие поддержку на ПМЭФ-2019

7 июня 2019, 18:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Инициативы, получившие поддержку на ПМЭФ-2019

В первый день работы ПМЭФ-2019 кубанцы заключили несколько соглашений. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел в рамках форума ряд деловых встреч с подписанием соглашений, участие в которых принял спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Так, заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии администрации Краснодарского края и общественной организации «Деловая Россия». Его подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и президент организации Алексей Репик. Также было подписано соглашение с компанией «Яндекс» о разработке интернет-сервиса для туристов, прибывающих на отдых в Краснодарский край.

В рамках проведения Петербургского международного форума на стенде Краснодарского края прошла стратегическая сессия «Российское вино: уже серьезно!». На ней, в том числе, рассматривались и вопросы продвижения кубанской винодельческой продукции на российский и международный рынки.

В ходе панельной дискуссии участники встречи обсудили потенциал отечественных производителей вина, создающий их конкурентоспособность, инструменты продвижения винодельческой продукции и перспективы создания единого экспортного бренда российских вин за рубежом.

По итогам встречи глава кубанского парламента более подробно прокомментировал перспективы развития отрасли.

-Вопросы виноградарства и виноделия постоянно находились и находятся в центре внимания кубанских законодателей. Для развития отрасли мы постарались создать все условия. Краевой закон о виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда появился на Кубани еще в 1998 году, в то время, как его федеральный аналог пока в стадии рассмотрения. На майской сессии, к примеру, мы согласовали изменения в краевую госпрограмму развития сельского хозяйства, выделены дополнительные средства в помощь виноградарям. В числе наших законотворческих приоритетов – снижение административных барьеров при получении лицензии для малого и среднего бизнеса, занятого в отрасли. Многие фермеры и владельцы ЛПХ давно показали, что могут производить качественные вина, пользующиеся высоким спросом. Надо только упростить им доступ на рынок. Мы принимали ряд обращений и в федеральные органы власти. Профильный комитет ЗСК разработал законодательную инициативу по внесению изменений в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Эту инициативу мы обсудили на недавно прошедшей Конференции ЮРПА и получили одобрение наших коллег-парламентариев из других субъектов, - сказал Юрий Бурлачко.

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ХС

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