Краевое инвестиционное законодательство постоянно совершенствуется

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко принимает участие в работе XXIII Петербургского международного экономического форума в составе делегации Краснодарского края.

Ее возглавляет глава администрации (губернатор) края Вениамин Кондратьев. Кубанский парламент на форуме также представляет заместитель председателя Заксобрания – председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов.

В этом году участие в Петербургском международном экономическом форуме принимают порядка 17 тысяч человек из более чем 140 стран.

Мероприятие проходит под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». В арсенале кубанской делегации пакет инвестиционных предложений по ключевым отраслям экономики, которые планируются к подписанию на форуме.

Спикер ЗСК прокомментировал готовность края сохранить статус инвестиционно привлекательного региона: «Мы постоянно совершенствуем краевое инвестиционное законодательство. Только за срок текущего созыва (а это меньше двух лет) в базовый закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» депутаты дважды вносили изменения. Наша главная задача – привлечение социально ответственных инвесторов в стратегически важные для Кубани секторы экономики, создание комфортных условий для их работы. Вот и на последней майской сессии ЗСК в краевое инвестиционное законодательство были внесены изменения, расширяющие круг инвесторов, имеющих возможность претендовать на такую меру господдержки, как предоставление для реализации масштабных проектов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».

Юрий Бурлачко отмечает, что результативность присутствия края на форуме год от года повышается. Так, Кубань участвует в работе ПМЭФ с 2015 года, постоянно наращивая объемы своих инвестиционных предложений. Если в 2017 году были подписаны соглашения по проектам общим объемом 4 млрд рублей, то в 2018 году они выросли до 19,5 млрд. В этом году край представляет 58 проектов на общую сумму более 300 млрд рублей.

«Полагаю, что и этот форум принесет Кубани весомую отдачу: новые производства, новые рабочие места и, как следствие, новые источники пополнения доходной части бюджета» - резюмировал спикер Заксобрания.

Форум завершит свою работу 8 июня 2019 года.