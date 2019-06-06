Силуанов: «Какой смысл в стабильности?»

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов усомнился в том, что стабильность идёт стране во благо. По его словам, стабильность экономики и политики бессмысленна без роста доходов населения.

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«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения», - заявил Силуанов.

Министр отметил, что задача правительства должна состоять в том, чтобы стимулировать бизнес и тем самым обеспечивать рост уровня жизни россиян, передаёт Lenta..Ru.