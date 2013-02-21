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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

"Илюшин Финанс" приобрел 32 канадских самолета за $2,56 млрд

, 14:02 [ «Аргументы Недели», ]

Источник: Bombardier.com
Источник: Bombardier.com

Российская лизинговая компания «Илюшин Финанс» в среду заключила сделку с канадской Bombardier Aerospace по покупке 32 пассажирских авиалайнеров CS300 на сумму $2,56 млрд.

Соглашение о намерениях по покупке самолетов CSeries было подписано сторонами еще в 2011 году.

Как сообщает Winnipeg Free Press, в рамках соглашения, подписанного в ходе визита делегации «Илюшин Финанс», на завод Bombardier в канадской провинции Квебек, ИФК может также рассчитывать на опцион с правом покупки еще 10 таких же самолетов. Сумма контракта между двумя компаниями вырастет до $3,42 млрд, в случае если он будет реализован.

На сайте канадской компании сообщается, что первые самолеты Bombardier CS300 будут введены в эксплуатацию в 2014 году.

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