"Илюшин Финанс" приобрел 32 канадских самолета за $2,56 млрд

//Экономика

21 февраля 2013, 14:02 [ «Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: Bombardier.com

Российская лизинговая компания «Илюшин Финанс» в среду заключила сделку с канадской Bombardier Aerospace по покупке 32 пассажирских авиалайнеров CS300 на сумму $2,56 млрд.

Соглашение о намерениях по покупке самолетов CSeries было подписано сторонами еще в 2011 году.

Как сообщает Winnipeg Free Press, в рамках соглашения, подписанного в ходе визита делегации «Илюшин Финанс», на завод Bombardier в канадской провинции Квебек, ИФК может также рассчитывать на опцион с правом покупки еще 10 таких же самолетов. Сумма контракта между двумя компаниями вырастет до $3,42 млрд, в случае если он будет реализован.

На сайте канадской компании сообщается, что первые самолеты Bombardier CS300 будут введены в эксплуатацию в 2014 году.