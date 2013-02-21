В Воронежской области стремительно сокращается малый бизнес

//Экономика

21 февраля 2013, 11:53 [ «Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Фото базззар.рф

В Воронежской области стремительно сокращается легальный мелкий бизнес: более чем на 10 % за последние 3 с половиной месяца. По информации руководителя регионального подразделения федерального ведомства только за 3 с половиной месяца – с ноября 2012 до середины февраля 2013 г. более 4 тысяч индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность.

Начальник УФНС по Воронежской области Сергей Дуканов во время пресс-конференции 20 февраля признался, что в его ведомстве не ожидали резкого свертывания легального малого предпринимательства. За три последних месяца произошло сокращение зарегистрированных индивидуальных предпринимателей региона более чем на 10 %. Вследствие этого, бюджет области недополучит 40 млн.р. Причём количество заявителей от «отказников» стабильно день ото дня.

«Об этом много пишут, но мы не ожидали, что масштабы проблемы с точки зрения прекращения деятельности ИП будут такие серьезные», - заявил С. Дуканов.

Специально проведённый анализ показал, что лидируют по отказу от статуса ИП в Воронежской области розничная торговля и такси. Непосредственной причиной происходящего обычно называют двукратное повышение размеров страховых взносов, увязанное с увеличением минимального размера оплаты труда.

Поскольку раньше индивидуальные предприниматели, снимающиеся сейчас с учёта, регулярно платили налоги, т.е. демонстрировали активность, в региональном подразделении пришли к выводу об уходе «отказников» в теневой сектор. Мы, заметил Сергей Дуканов, дали информацию руководству области «и считаем необходимым в этом году активизировать работу правоохранительного сектора, блока исполнительных органов власти по легализации деятельности предпринимателей».

Остановить вымывание легального малого бизнеса может, по мнению руководителя Воронежского регионального подразделения ФНС, может целый комплекс мер штрафного характера, когда нелегально вести будет слишком накладно, в совокупности с усилением общественного контроля за сектором малого бизнеса. «Мы с вами являемся потребителями ... и очень заинтересованы в том, чтобы по нашим заказам были элементы гарантии, возмездности и просто возможности предъявить претензии» к качеству товаров и услуг», - особо отметил С. Дуканов, вспомнив и о методах экономического стимулирования добросовестных налогоплательщиков.

«Это наш средний класс, это люди, которые имеют достаток, активная часть населения, и если активная часть населения уходит в теневой сектор, то что-то, значит, неправильно: либо с этой активной частью населения, либо еще с чем-то», - подытожил свои размышления руководитель воронежского управления ФНС Сергей Дуканов.