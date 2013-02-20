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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Правительство РФ утвердило госпрограмму по управлению федеральным имуществом

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта finance-times.ru
Фото с сайта finance-times.ru

Утверждена государственная программа "Управление федеральным имуществом", разработанная Министерством экономического развития России, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ.

Ответственным исполнителем государственной программы является Минэкономразвития России, соисполнителями - Росимущество и Росрезерв.

К целям этой госпрограммы отнесены создание условий для эффективного управления федеральным имуществом и отчуждение федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

Документ включает две подпрограммы – "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" и "Управление государственным материальным резервом" (содержит сведения, отнесённые к государственной тайне). Реализация исполнения предусмотрена в два этапа: 2013–2015 годы и 2016–2018 годы.

Одной из основных задач госпрограммы названо "достижение оптимального состава и структуры федерального имущества путём сокращения доли государства в экономике, а также оптимизация состава федеральных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики".

Мероприятия и целевые показатели государственной программы разработаны с учётом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой Дмитрием Медведевым в ноябре ушедшего года.

Ключевыми показателями достижения целей Госпрограммы станут, в частности,  "увеличение доли акций компаний с государственным участием, обращающихся на российском организованном рынке ценных бумаг, и их поэтапное удвоение к 2018 году" и "обеспечение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и публичности компаний с государственным участием к 2018 году (обеспечение достижения указанными компаниями ключевых показателей деятельности, сопоставимых с компаниями, являющимися ведущими мировыми аналогами)".

Кроме того к 2018 году должны быть ликвидированы все федеральные унитарные госпредприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и увеличиться  поступления средств от использования и продажи федерального имущества "до бюджетных показателей".

Реализация госпрограммы предполагает также "осуществление комплекса мер государственного правового регулирования" - внесение изменений в существующее законодательство.

ЛБ

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