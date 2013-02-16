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//Экономика

Ущерб от метеорита возместят за счет кредитов

16 февраля 2013, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ущерб от падения метеорита Челябинская область будет возмещать при помощи кредитов; кроме того, регион рассчитывает на поддержку федеральных властей.Ущерб составляет не менее 1 миллиарда рублей.

 По словам губернатора Челябинской области Михаила Юревича на брифинге в Челябинске, власти области готовы оплатить ремонтные работы простым жителям, а также муниципальным предприятиям.
"Область у нас дотационная, поэтому нам придется брать для этих целей кредиты в банках", — пояснил губернатор.
Кроме того, правительство области направило в федеральное правительство письмо с просьбой выделить деньги на эти цели, сообщает ria.ru.


"Хотелось бы получить не меньше 500 миллионов рублей", — пояснил губернатор.
Среди пострадавших объектов есть предприятия, находящиеся в федеральной собственности, такие как университет, отделение полиции, здания прокуратур и другие. Как отметил губернатор, власти региона рассчитывают, что их ремонт также будет оплачен из федерального бюджета.
Ранее «АН» сообщали: глава МЧС России Владимир Пучков на заседании оперативного совещания потребовал завершить дополнительное обследование потенциально опасных объектов в Челябинской области к 18.00 мск.

НС

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