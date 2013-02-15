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//Экономика

В России резко выросла задолженность по заработной плате

15 февраля 2013, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что в России резко выросла задолженность по заработной плате. В январе задолженность увеличилась почти на 50% к показателю декабря 2012 года до 2,3 млрд рублей.

В сообщении Росстата, обнародованном на официальном сайте ведомства, говорится, что "на 1 февраля 2013 года, по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2,296 млрд рублей и по сравнению с 1 января 2013 года выросла на 736 млн рублей (на 47,2%)".

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств выросла в январе на 662 млн рублей (42,5%) до 2,219 млрд рублей (96,7% от общего объема просроченной задолженности).

Задолженность по зарплате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней увеличилась в январе в 30 раз до 77 млн рублей против 2,5 млн рублей до 1 января.

В том числе задолженность из федерального бюджета составила 70 млн рублей, из бюджетов субъектов России - 1,4 млн рублей, из местных бюджетов - 6 млн рублей. А к 1 января работодатели имели долги перед 79 тыс. сотрудников.

СБ

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