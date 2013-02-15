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//Экономика

Правительство одобрило продажу 40% акций «Иркутскэнерго»

15 февраля 2013, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство одобрило продажу 40% акций «Иркутскэнерго» госкомпании «Роснефтегаз», акции, готовые к продаже, принадлежат в настоящее время «Интер РАО ЕЭС», распоряжение правительства  подписано премьер-министром РФ Д. Медведевым.
 
На сайте правительства России уточняется, что все средства, полученные от продажи «Иркутскэнерго» потенциальный покупатель ценных бумаг «Интер РАО ЕЭС» направит на строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии. 
 
В распоряжении правительства говориться: «Согласиться с продажей принадлежащих ОАО «Интер РАО ЕЭС» 1,907 млрд обыкновенных именных акций Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, составляющих 40,007% его уставного капитала, ОАО «Роснефтегаз» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, подтвержденной уполномоченным органом».
ЕП

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