В Суздале начнет работу Второй Российский экономический конгресс

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15 февраля 2013, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

18 февраля в Суздале состоится открытие Второго Российского экономического конгресса (РЭК-2013). Форум ведущих экономистов страны будет направлен на решение основных проблем экономической теории и выработку комплекса мер по проведению эффективной российской экономической политики, отвечающей современным вызовам.

Ожидается, что в церемонии открытия Конгресса примут участие министр экономического развития России Андрей Белоусов, помощник Президента РФ Эльвира Набиуллина и Губернатор Владимирской области Николай Виноградов.

На участие во II Российском экономическом конгрессе подано 1559 заявок. Участие в работе Конгресса примут представители бизнеса, органов власти, ведущие представители академической и вузовской науки, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

В день открытия Конгресса состоится пленарное заседание. На следующий день работа Конгресса продолжится заседаниями 19 конференций по темам: методология, история экономической мысли и экономическая история; новые грани политической экономии; общее экономическое равновесие и компьютерное моделирование социально-экономических процессов; теория игр и ее приложения, прикладная эконометрика, институциональная экономика, междисциплинарные исследования в экономике, макроэкономика и экономический рост, экономика общественного сектора и институты гражданского общества; демография и рынки труда; человеческий капитал и социальная политика; наука и инновации; отраслевые рынки, корпоративное управление и экономика фирмы; пространственная и региональная экономика; экономическая интеграция; Россия в мировой экономике; банки и финансовые рынки; экономика энергетического сектора; экономика природопользования.

В рамках пленарного заседания РЭК-2013 свои доклады представят вице-президент Российской Академии Наук, академик РАН Александр Некипелов, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик РАН Александр Дынкин, научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, Президент Новой Экономической ассоциации, академик НЭА Виктор Полтерович.

Завершится РЭК-2013 22 февраля проведением Кондратьевских чтений и Конференции молодых ученых, посвященных памяти знаменитого ученого-экономиста, основоположника теории «экономических циклов» Николая Дмитриевича Кондратьева.