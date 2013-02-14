Русские смогут прочитать название европейской купюры на родном языке

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14 февраля 2013, 09:46 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.ecb.int

Скоро русские смогут прочитать название европейской валюты на родном языке. Со 2 мая в обращение поступят 5-евровые купюры, на которых рядом с латинским «EURO» и греческим «EΥΡΩ» будет написано «ЕВРО». Кириллицей будет написано и название Европейского Центробанка («ECB») - «ЕЦБ».

Банкноты новой серии «Europa» представил Президент Европейского Центробанка Марио Драги на выставке «New Face of the Euro» («Новое лицо евро») во Франкфурте-на-Майне. Новые банкноты будут вводиться постепенно в течение нескольких лет, в порядке возрастания номинала.

Болгария после вступления в Евросоюз в 2007 году активно добивалась придания кириллице официального статуса на территории Евросоюза. В итоге кириллический алфавит стал третьим официальным алфавитом в ЕС - после латинского и греческого алфавитов.

Болгарский национальный банк назвал начало использования кириллического алфавита в зоне евро «историческим актом». «Более 200 миллионов людей по всему миру, использующие кириллический алфавит, включая болгар как полноправных граждан Евросоюза, смогут прочитать слово «евро» на банкноте на своем национальном языке», - говорится в пресс-релизе Центробанка Болгарии.

«Не стоит рассматривать это решение всего лишь как реверанс в сторону Болгарии, которая даже не является членом еврозоны и вряд ли станет им в обозримом будущем, — полагает британский экономист Адам Овертон. — За ним скрываются совершенно другие географические амбиции. Мы говорим миру: рано хоронить евро. На фоне слабеющего доллара США евро становится единственной альтернативой в качестве крупнейшей мировой валюты. Кириллица, разумеется, утверждалась с оглядкой на жителей России и Украины. Мы говорим им: это и ваша валюта».

В числе изменений в дизайне евробанкноты – расширенное изображение карты Европы, которое включает теперь территорию Украины и западную часть России с Москвой.

Европейский Центробанк также сообщает о повышенной степени защиты новых евробанкнот.