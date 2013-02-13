Американцы строят на Дону крупный завод по производству систем орошения

Мировой лидер в производстве оросительных систем, американская компания Valmont зарегистрировала на Дону своё первое юридическое лицо на территории Российской Федерации. «Дочка» Valmont Global Irrigation - ООО «Валмонт Евразия» - зарегистрирована как юридическое лицо в посёлке Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области, в непосредственной близости к Октябрьскому индустриальному парку, где и будет расположен будущий завод.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, теперь, после официальной регистрации юрлица, компания может форсировать процессы, предшествующие выходу на стройплощадку. Производство оросительных систем в Октябрьском индустриальном парке – это первая инвестиция Valmont в России, её первый производственный актив в нашей стране.

«Успех работы по первому этапу предопределит дальнейшую судьбу проекта, его масштаб (будет ли это одна, две или три очереди), а также ассортимент выпускаемой продукции - помимо систем орошения это может быть ещё и оборудование для инженерной инфраструктуры», - уточнил Бураков.

Финансирование, заявленное для первой очереди проекта – это $12 млн. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе губернатора, договор о сотрудничестве глава администрации региона Василий Голубев и генеральный директор Valmont Global Irrigation Аарон Шаппер подписали 18 января этого года в Германии на Международном экономическом форуме «Зелёная неделя».

Напомним, именно под маркой Valley® в мире появились первые машины автоматического хода для кругового орошения, которые до сих пор считаются самыми совершенными системами в своём классе. Многофункциональное оборудование позволяет обеспечивать проращивание культур, внесение удобрений и химикатов, а также регулировать уровень минерализации почвы путем выщелачивания. Можно вырастить практически любую культуру, если использовать системы орошения на высоте от 1,85 до 5 м, и системы оборудованные тяговыми тележками, которые обеспечивают возделывание сельскохозяйственных культур в любых условиях.