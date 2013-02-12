Известное новостное агенство похвалило Латвию

Одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей«Bloomberg» похвалило Латвию. Издание опубликовало статью под названием «Темпы роста латвийской экономики превышают прогнозы».

Согласно данным ЦСУ Латвии, в 4-м квартале 2012 года ВВП страны вырос на 5,1% по сравнению с тем же периодом 2011 года. Это выше, чем те 4,5% роста, которые прогнозировали десять опрошенных «Bloomberg» экономистов.

«Латвийская экономика росла в последнем квартале быстрее, чем в остальных странах ЕС, благодаря торговле и производству», - отмечает издание.

Рост объемов производства за год составил 11%, а рост торговли – 6%, следует из предварительных данных латвийского ЦСУ (уточненные данные ЦСУ опубликует 11 марта).

Экономика Балтийской страны растет 2-й год, восстанавливаясь после самого глубокого в мире падения в 2008-2009 годах, когда ВВП Латвии уменьшился практически на четверть. По оценкам латвийского правительства, в 2013 году рост ВВП немного замедлится и составит 3,7%.