Каждый россиянин должен иностранцам почти 4200 долларов. В России стремительно растет уровень внешнего долга и долги превысили золотовалютные резервы страны. Счетная палата (СП) в понедельник, 11 февраля, зафиксировала новый рекорд – суммарный внешний долг превысил золотовалютные резервы страны более чем на 16%.

Ничего подобного не было в последние годы, пишет "Независимая газета".

По данным Счетной палаты, госдолг в 2012 году вырос на 22% – до 6,5 трлн. руб., или 10,5% ВВП. Расходы на обслуживание госдолга в прошлом году составили 32 млрд. руб. "Это соответствует расходам на ЖКХ, культуру и кинематограф в сумме", – заявил председатель СП Сергей Степашин накануне на заседании бюджетного комитета Госдумы, представляя отчет о работе контрольного ведомства за 2012 год. Счетная палата обещает начать проверку эффективности долговой политики 11 госкорпораций, которые смело берут в долг.