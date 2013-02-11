Определился лидер мировой торговли

Лидером мировой торговли по итогам минувшего года оказался Китай, оставив позади США, которые держали лидирующие позиции с конца Второй мировой войны. В 2012 году экспорт и импорт товаров США составил $3,82 трлн, свидетельствуют данные американского министерства торговли. Объем торговли КНР оказался на уровне $3,87 трлн.

В денежном выражении американская экономика все же превышает экономику Китая в два раза, передает finam.ru. По данным Всемирного банка, в 2011 году ВВП Соединенных Штатов составлял $15 трлн долларов, а китайская экономика находилась на уровне $8,3 трлн, говорится в материалах статистических служб КНР.

К 2016 году Китай может стать ведущим торговым государством мира, сохраняя также звание крупнейшего потребителя энергоносителей и владельца самых больших валютных резервов в мире.