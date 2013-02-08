У всех гастарбайтеров в Москве должны быть банковские карты

Депутаты Госдумы обяжут всех работающих в стране мигрантов обзавестись пластиковыми картами. Соответствующий законопроект подготовил депутат Алексей Журавлев («Единая Россия»).

Он считает, что благодаря этому государство сможет контролировать миграцию и финансовые потоки вообще.

— Работодатель будет обязан каждому сотруднику из других стран оформить зарплатную карту и перечислять на нее зарплату. Такая схема позволит сделать оборот средств максимально прозрачным. Сейчас в страны СНГ уходит порядка 30 млрд рублей «черного нала». Это серьезный ущерб экономике, — подчеркнул парламентарий, пишут «Известия».

В прошлом году работающие в России мигранты из стран ближнего зарубежья отправили на родину порядка $16 млрд Для многих стран СНГ денежные переводы из России формируют существенную часть национального ВВП.