Украина планирует начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию. Об этом сообщил глава украинского Минэнерго Эдуард Ставицкий. Он сказал, что остались последние согласования со словацкой стороной, с Венгрией все вопросы решены.

Поставки планируется начать в первом квартале текущего года.



В настоящее время Украина импортирует газ из Европы через территорию Польши. Премьер Украины Николай Азаров в конце января заявил, что Киев заинтересован в импорте газа из Европы в том числе и потому, что в европейских контрактах нет требования "бери или плати" и штрафных санкций за недобор газа.



"АН" писали, что ранее "Газпром" предъявил "Нафтогазу" счет на $7 млрд за недобор газа в 2012 году. Сообщалось о поиске несудебного решения спора.