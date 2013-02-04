Кремль не подтвердил договоренности Москвы и Киева по ценам на газ

Кремль в понедельник не подтвердил договоренности Киева и Москвы по ценам на газ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить договоренности по ценам на газ для Киева, не зависящим от вхождения Украины в Таможенный союз.

По словам пресс-секретаря Путина, в случае если такие договоренности будут зафиксированы, об этом обязательно будет сообщено. Дмитрий Песков отметил, что контакты с украинской стороной ведутся как на экспертном, так и на высшем уровне, и газовая тематика фигурирует в повестке дня двусторонних отношений, передает РИА Новости.

"АН" сообщали, что Киев и Москва найдут компромиссное решение по поводу счета "Газпрома" на 7 млрд долларов без судебных разбирательств. Такую уверенность высказал в пятницу российский посол в Украине Михаил Зурабов.