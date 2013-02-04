США наравне с Россией направят крупнейшую делегацию на Aero India 2013

США направят крупнейшую делегацию на аэрокосмическую выставку Aero India, основным игроком на которой последние годы выступает Россия. Как сообщает Times of India, порядка 400 американских компаний, среди которых Boeing, Sikorsky, Lockheed Martin, представит свои разработки на форуме, который пройдет с 6 по 10 февраля в Бангалоре.

По данным издания, с 2001 по 2012 годы сотрудничество между США и Индией в оружейном секторе выросло с $200 млн до $14 млрд.

Как утверждает Russia India Report, Россия в последние годы является основным игроком на Aero India. Только в прошлом году 80% всех сделок на выставке было проведено между Россией и Индией.

Уже известно, что одной из крупнейших сделок на форуме станет контракт на поставку в Индию французских многоцелевых истребителей четвёртого поколения Dassault Rafale, которые в настоящее время используются французскими войсками в Мали. Как сообщает Silicon India, французы выиграли тендер на поставку 126 самолетов, опередив в том числе российский аналог «Рафалей» МиГ-35, который создан на базе истребителей МиГ-29М.