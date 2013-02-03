Автор проекта еврозоны предлагает создать единую мировую валюту

Будущее единой европейской валюты – евро – достаточно туманно, считает один из авторов проекта еврозоныканадский экономист Роберт Манделл.

Лауреат Нобелевской премии по экономике, бывший одним из авторов проекта еврозоны, еще в 1969 году настаивал на введении единой европейской валюты параллельно с существованием национальных валют. Это позволило бы, по мнению Роберта Манделла, обеспечить постепенную адаптацию стран, присоединяющихся к еврозоне. Как известно, процесс создания еврозоны пошел по пути ликвидации национальных валют.

Ученый, исследующий международные финансовые потоки, считает, что время евро заканчивается. Роберт Манделл уверен, что назрела объективная необходимость создания единой финансовой системы, а она требует новой глобальной валюты, которая «ни в коем случае не должна принадлежать какому-то одному государству, как в случае с долларом, - она должна принадлежать всему миру».

Роберт Манделл предлагает создать единую мировую валюту на основе доллара, евро и иены. Аргументируя свое предложение, экономист указывает на риск валютного раскола в мировой финансовой системе, т.к. мировая экономика сейчас переживает сложные времена.

Выгоды от единой мировой валюты будут огромны, пишет ученый на своем сайте robertmundell.net. Цены, выраженные во всем мире в одной валюте, намного упростили бы торговые операции между странами. Это привело бы к огромному росту реальных доходов и прибылей от торговли во всех странах, включая Соединенные Штаты.

Роберт Манделл предложил назвать единую мировую валюту «intor» - от «international dollar» ( т.е международный доллар).