Дмитрий Медведев дал Роскосмосу две недели на расследование причин ЧП с ракетой-носителем "Зенит-3SL", напомним, "Зенит" должна была вывести на орбиту голландский спутник, но упала в Тихий океан на первой минуте полета.

Поручение расследовать обстоятельства и причины неудачного запуска Медведев дал вице-премьеру Дмитрию Рогозину и руководителю "Роскомоса" Владимиру Поповкину.

Ранее сообщалось, что во время запуска ракета-носитель "Зенит-3SL" отклонилась от заданной траектории и произошло аварийное выключение двигателя.