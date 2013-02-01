Киев и Москва нашли способ снизить цены на газ для Украины

Киев и Москва найдут компромиссное решение по поводу счета "Газпрома" на 7 млрд долларов без судебных разбирательств. Такую уверенность высказал в пятницу российский посол в Украине Михаил Зурабов.

Украина может договориться о снижении цены за российский газ без вступления в Таможенный союз. Причем, "нет оснований считать, что данное компромиссное решение будет найдено в рамках судебного заседания", — сказал Зурабов, передает РИА Новости.

"АН" писали, что "Газпром" предъявил "Нафтогазу" счет на $7 млрд за недобор газа в 2012 году. "Нафтогаз" считает свои обязательства выполненными.