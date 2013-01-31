Рост ВВП России в 2012 году оказался ниже прогнозов

По предварительным данным Росстата, рост ВВП России в 2012 году составил 3,4 процента и оказался ниже официального прогноза и оценки правительства в 3,5 процента.

Соответственно, рост российской экономики в 2012 году замедлился по сравнению с 2011 годом. Напомним, в позапрошлом году рост ВВП составил 4,3 процента.

"АН" сообщали, что 29 января замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач сообщил, что с учетом помесячных данных по динамике ВВП, оценка роста этого показателя окажется на уровне 3,4-3,5 процента.

По данным Росстата: объем ВВП России за 2012 год составил в текущих ценах 62 трлн 356,9 млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2011 года составил 103,4 процента.

Индекс-дефлятор ВВП за 2012 год по отношению к ценам 2011 года составил 108 процентов.

Напомним, Клепач также заявил, что предыдущий год закончился для российской экономики неплохо, а 2013 год — станет годом перемен, причем, по расчетам ведомства, в лучшую сторону.