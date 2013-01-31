Путин: плыть по течению мы не должны. Нужно действовать активно

Докризисная модель роста экономики больше не работает и возврат к ней невозможен. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, открывая в Кремле расширенное заседание правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Но, к сожалению, и я хочу обратить на это ваше внимание, мы все это понимаем и часто об этом говорим, но постоянно туда, в прежние критерии, сваливаемся", - посетовал президент.

"АН" писали, что совещание в таком формате в России проводится впервые. На сегодняшнем заседании премьер-министр Дмитрий Медведев представляет Основные направления деятельности правительства на период до 2018 года.

"Правительство должно было разработать предельно конкретный план своих действий, учесть все экономические, да и внешнеполитические факторы, новые вызовы и новые возможности, увязать между собой положения государственных программ, отраслевых и региональных стратегий", - нацелил президент начале мероприятия.

Глава государства констатировал, что для того, чтобы стать конкурентоспособной, российская экономика должна развиваться быстрее мировой.

"Конечно, плыть по течению, пассивно ждать, как будет складываться ситуация в мировой экономике, мы не должны. Нужно действовать активно и искать новые подходы. Повторю, если мы хотим быть конкурентоспособными и успешно решать социальные проблемы и задачи, экономика России должна развиваться более быстрыми темпами, чем мировая экономика", - подчеркнул Путин.

Таким образом, в условиях мирового спада кабинет министров должен обеспечивать опережающий рост. Это особенно актуально в связи с тем, что в течение последних двух кварталов российская экономика не только не растет, но и замедляется.

"Так, темпы роста промпроизводства упали ниже 2% в годовом выражении. Одновременно снизился приток инвестиций в основной капитал",- перечислил Путин.

"Вызывает беспокойство рост процентных ставок, причем до уровня существенно выше инфляции, что неизбежно сказывается на кредитовании экономики и граждан", — продолжил президент.

После этого Путин перешел к смежному и не менее острому демографическому вопросу.

"Это ожидаемое в ближайшие годы сокращение числа граждан трудоспособного возраста до одного миллиона в год и, напротив, увеличение числа неработающих граждан на одного работающего",- уточнил он, отметив, что ситуацию усложняет и дефицит квалифицированных кадров.

В сложившихся условиях у правительства должно быть четкие представления о том, как достигнуть поставленных ориентиров по росту производительности труда и созданию 25 миллионов рабочих мест, увеличению инвестиций и снятию инфраструктурных ограничителей.

"Реализовывать наши планы придется в непростых условиях. Также очевидно, что возврат к предкризисной модели роста невозможен; это касается и России, и мира в целом",- заметил Путин.