Каждый третий в Европе не имеет никаких сбережений

Люксембург занимает в ЕС первое место по числу жителей, у которых есть сбережения - 89%, а Румыния - последнее (48%). Почти половина граждан Евросоюза (49%) заявила, что может прожить на имеющиеся средства лишь три месяца, если перестанут поступать иные доходы.

Для 47% европейцев этот срок оказался слишком большим - их накоплений не хватит даже на квартал.

Самые довольные размерами своих банковских счетов проживают в Нидерландах (47%) и Германии (46%). А самыми недовольными оказались чехи (38%), итальянцы и испанцы (по 36%).

Соцопрос проводился по заказу голландского банка ING Bank службой TNS.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет средняя сумма, которую россияне готовы назвать сбережениями, выросла вдвое. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно данным социологов, в 2006 году респонденты считали накоплениями 120 тыс. 833 рублей, сегодня — уже 243 тыс. 216 рублей.

Различается мнение о том, что считать сбережениями, у жителей населенных пунктов различного масштаба. Самый высокий показатель — в Москве и Санкт-Петербурге: столичные жители называют сбережениями в среднем 326 тыс. 589 рублей. Селяне указывают сумму, которая почти вдвое ниже (174 тыс. 705 руб.).