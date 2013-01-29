В России к 2030 году зарплаты вырастут в два раза, а пенсии - в три

В России к 2030 году заработные платы россиян вырастут минимум в два раза, а пенсии вырастут в три раза. Об этом сообщается в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года.

В документе говорится, что "в 2012-2030 годах реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 4,9%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза".

В прогнозе также сообщается, что сохранение существующего механизма индексации трудовых пенсий дважды в год (по индексу потребительских цен за предыдущий год и по индексу роста доходов Пенсионного фонда) также приведет к их существенному росту, так, "средний размер трудовой пенсии к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте — в 3,3 раза", - передает агентство Прайм.