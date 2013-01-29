Рост ВВП России по итогам 2012 года составил 3,5%. Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач сообщил, что с учетом помесячных данных по динамике ВВП, оценка роста этого показателя окажется на уровне 3,4-3,5%.

По словам замминистра, окончательные данные сообщит Росстат в течение двух дней.

По данным Минэкономразвития, объем ВВП России в декабре прошлого года вырос на 2,4% по сравнению с декабрем 2011 года. А с учетом очищенной сезонности ВВП увеличился на 0,3% по сравнению с ноябрем 2012 года. По прогнозу ведомства, ВВП России вырастет в первом полугодии текущего года более чем на 2% по сравнению с показателем годовой давности. По словам замминистра, в третьем-четвертом кварталах ожидается "существенное ускорение" роста ВВП. "В первом полугодии экономика вырастет более чем на 2%, во втором - на 4%", - отметил Андрей Клепач.

Напомним, Клепач также заявил, что предыдущий год закончился для российской экономики неплохо, а 2013 год — станет годом перемен, причем, по расчетам ведомства, в лучшую сторону.