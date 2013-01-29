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Минэкономразвития: 2013 год станет для России годом перемен
29 января 2013, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил журналистам, что предыдущий год закончился для российской экономики неплохо, а 2013 год — станет годом перемен, причем, по расчетам ведомства, в лучшую сторону.
По словам замглавы Минэкономразвития, экономика России не достигла потенциала своего роста. Прогнозы ведомства по росту российской экономики на 2013 год составляют 3,6%, однако, как считает Андрей Клепач, потенциал для роста гораздо выше — до 5%.
Он отметил, что уровень загрузки производственных мощностей, по различным оценкам, составляет около 70-80%. "То есть еще на одну пятую можно повысить уровень загрузки, а это и есть рост в четыре с лишним процента. Если мы делаем новые инвестиции, то мы меняем качество капитала, расшиваем узкие места, планку роста тоже повышаем", — пояснил он.
Андрей Клепач уверен, что повысить темпы роста можно за счет роста инвестиций и оптимизации занятости. Другой вопрос, какими методами это делать и на какие факторы роста влиять.
Аналитики прогнозируют - изменения в российской экономике начнутся во втором полугодии. Минэкономразвития считает, что рост ВВП РФ в первом полугодии будет на уровне 2,2-2,4%, а во втором полугодии — более 4%.
Кроме того, среднегодовая цена на нефть в 2013 году может превысить 100 долларов за баррель. При этом официальный прогноз МЭР по среднегодовой цене на нефть на этот год составляет 97 долларов за баррель. По прогнозу МЭР, существенно меньше будет и отток капитала от нулевой динамики до оттока в 10 миллиардов долларов против 56,8 миллиарда долларов в 2012 году, добавил Клепач.
"Правительство, так или иначе, объявило об очень многих преобразованиях. Дальше - это вопрос реализации, насколько их удастся воплотить, насколько удастся их наполнить мероприятиями со стороны бизнеса, компаний, банков", — сказал он.
Он пояснил, что на темпы роста экономики повлияют определенные качественные сдвиги: запуск программ по образованию, здравоохранению, увеличение инвестиций в транспортную инфраструктуру, гособоронзаказ. "Плюс мы исходим из того, что будет оживление экспорта и конъюнктуры на мировом и европейском рынке. Все это позволит поднять темпы роста до 4% и выше во втором полугодии", — цитирует замглавы Минэкономразвития РИА Новости.
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