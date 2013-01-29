Чиновники Петербурга не смогли потратить 53 миллиарда рублей

Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Константин Сухенко озвучил корреспонденту «АН-онлайн» причины не исполнения городского бюджета за 2012 год.

«С данной проблемой мы сталкиваемся не впервые, и она состоит из разных слагаемых. Иногда в адресную программу включаются какие-то объекты без надлежащих расходных обязательств, это связано с несовершенством конкурсных процедур, а также с недобросовестностью подрядчиков, и этот список можно продолжить. К сожалению, не всегда удается определить истинные причины. Однако все социальные обязательства город выполнил, - сообщил корреспонденту «АН-online» Константин Сухенко.

Напомним, что во вторник на заседании правительства Петербурга был рассмотрен вопрос, о предварительных итогах исполнения городского бюджета за 2012 год. По оперативным данным, его доходы достигли 373 529 миллионов рублей, что составляет 99,3% запланированных поступлений.

Губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что в минувшем году Петербургу впервые удалось большую часть бюджетных доходов обеспечить собственными силами.

«Рост доходов от деятельности городских предприятий составил 11%. Это подтверждает правоту выбранной нами тактики – опоры на собственные силы. Однако у города еще есть резервы для дальнейшего роста», - подчеркнул губернатор.

А вот с расходами у Петербурга явные проблемы, чиновники в прошлом году не смогли потратить около 53 миллиардов. А это значит, что деньги были собраны, но не потрачены на то, на что было предписано их использовать законом. Соответственно, не были построены детские сады, не проведены ремонты зданий.

По словам главы финансового комитета Эдуарда Батанова по итогам 2012 года бюджет Петербурга оказался исполнен только на 87.6%. Основной объем неисполнения пришелся на адресную инвестиционную программу. Процент неисполнения здесь составил 63.5%, - 34.7 миллиарда рублей, из них 4.2 миллиарда должны были пойти на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове, но в связи с отсутствием проектной документации не были потрачены.

Георгий Полтавченко дал указание свернуть недействующие программы, а сэкономленные деньги направить на более важные нужды и пообещал каждый месяц проверять темпы исполнения бюджета основных распорядителей и в случае необходимости штрафовать не справляющихся каждый квартал.

«Средства, которые были заложены в бюджет 2012 года и не реализованные по каким-то причинам, автоматически переходят в бюджет города на следующий год», - пояснил Константин Сухенко.