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Эксперты сообщили, когда Резервный фонд России будет полностью израсходован
29 января 2013, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты сообщили, когда Резервный фонд России будет полностью израсходован: средства Резервного фонда России будут полностью израсходованы, если цены на нефть упадут до $60 за баррель и будут находиться на этом уровне в течение года.
Эти данные приводятся в стресс-тесте для экономики из бюллетеня "Новый КГБ", подготовленном в институте "Центр развития" НИУ ВШЭ.
В документе экономисты утверждают, что резкое снижение цен на нефть в течение года "представляет собой шок не только для бюджетной системы, но и для экономики в целом". Помимо исчерпания Резервного фонда, российский ВВП сократится на 5,9% по сравнению с 2012 годом, а доходы бюджета - на три триллиона рублей, или на 23%. Дефицит бюджета увеличится до 3,5 триллиона рублей (6,4% ВВП), а среднегодовой курс российской валюты по отношению к доллару опустится в 2013 году до 35,5 рубля.
В то же время в бюллетене отмечается, что предлагаемый сценарий с учетом текущей ситуации в мировой экономике "не представляется наиболее вероятным". Авторы подчеркивают, что при нынешнем размере Резервного фонда краткосрочной устойчивости федерального бюджета "практически ничто не угрожает, а сокращение расходов, если это и случится, будет минимальным".
Уточним, на 1 января 2013 года в Резервном фонде, по данным Минфина, находилось около 1,886 триллиона рублей.
Ранее в Минфине сообщали, что при цене нефти в $60 за баррель средств Резервного фонда хватит на полтора года, а при цене барреля в $80 их хватит на четыре года.
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