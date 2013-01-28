Shell договорилась с Турцией о разработке газовых месторождений на Чёрном море

Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell совместно с турецкой государственной компанией ТРАО будет заниматься разведкой нефти в Черном море, сообщает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на источник в ТРАО.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено на пресс-конференции обеих компаний 14 февраля.

Между Shell и ТРАО уже подписано соглашение о разведке углеводородов на Средиземноморье. Оно также предусматривает разведку сланцевого газа на юго-востоке страны.

Ранее «Ведомости» писали, что Украина подписала договор с Shell o геологоразведке и освоении месторождений сланцевого газа на сумму от $10 млрд. В частности, речь идет о Юзовском участке на востоке Украины, скрывающем, по некоторым оценкам, до 4 трлн кубометров природного газа и метана угольных пластов. Согласно договору, англо-голландская компания приступит к буровым работам уже в текущем году.