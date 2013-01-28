РБК: в 2013 году не ожидается возрождения петербургской экономики

Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко прогнозирует увеличение объемов производства в текущем году на уровне 2012 года в диапазоне от 3,5 до 4,3%.

Основными производителями петербургской промышленности останутся предприятия энергетического машиностроения, считает генеральный директор «Городского центра экспертиз» (ГЦЭ) Александр Москаленко. «В кризис правительству РФ несколько раз приходилось собирать совещания из-за срыва инвестпрограмм энергетических компаний. Сейчас к инвестированию вернулись, и наше энергетическое машиностроение (а это "Силовые машины" и огромный кластер по строительству котлов) шагает вверх», - отметил эксперт. Также вероятным драйвером роста названа судостроительная отрасль. «Наиболее крупные контракты дает государство — ледоколы, корабли для Минобороны — и госкомпании, такие как «Совкомфлот» и «Газпром»», - поясняет главный редактор ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов.

Экономическое развитие города напрямую зависит от состояния крупных предприятий. «В Петербурге высока доля предприятий военно-промышленного комплекса, многие из которых проблемны уже давно, – заявил генеральный директор консалтингового холдинга МКД Юрий Воропаев. – В 2012 году к тому же были серьезные сложности с финансированием военного госзаказа, и цены по нему государство снижало. Соответственно, рентабельность бизнеса предприятий ВПК падала, что не в последнюю очередь сказалось на общем результате».