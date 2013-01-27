Медведев прокомментировал заявление Д. Кэмерона

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и ряд российских бизнесменов прокомментировали заявление премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о перенастройке отношений Англии с Европейским союзом.

Накануне экономического форума в Давосе премьер Кэмерон заявил, что Великобритания может провести референдум о выходе из ЕС. Российский премьер встретился с британским коллегой «на полях» экономического форума.

В интервью программе «Вести в субботу» Дмитрий Медведев заверил журналистов, что эта встреча никак не пошатнула его уверенность в перспективах Евросоюза. По словам Медведева, после общения с Кэмероном, он уверен, что Евросоюз никуда не денется. «При всех минусах Евросоюз – это очень сильное, крепкое интеграционное объединение», – заявил глава российского правительства. Он отметил, что ЕС для России очень важен как постоянный торговый партнер.

«И мы должны взять всё лучшее, что есть в Евросоюзе, создавая свой Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Казахстаном и Белоруссией», – пояснил премьер, уверяя, что несомненно, ЕС будет развиваться, передает РИА Новости.

«Мы держим свои валютные запасы в значительной мере в евро, поэтому договорятся они, никуда они не денутся» – напомнил он.

Гендиректор, член совета директоров «Русала», председатель совета директоров En+Group Олег Дерипаска, комментируя заявление британского премьера, сказал: «Дело же понятное — регуляторы добрались до английской банковской системы».

По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, «это процедуры, которые более либеральны, чем, в других странах, но это более открытое общество».

Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс процитировал своего солидного товарища, отметив, что «заявление Кэмерона — это его крупнейший тактический успех с точки зрения внутрипартийной ситуации, с точки зрения ситуации в целом в Великобритании, с точки зрения взаимоотношений Великобритании и Евросоюза и одновременно его неизбежно крупное стратегическое поражение». По мнению Чубайса, эту задачу в том виде, как он ее назвал, можно проэксплуатировать для получения тактических преимуществ, а стратегически она вряд ли разрешима, ничего не произойдет с Евросоюзом».