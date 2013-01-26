Украина недобрала газа у России на 7 миллиардов$

Украина не добрала газа в 2012г. у России на 7 миллиардов$, счёт именно на такую сумму выставил украинской стороне в лице "Нафтогаз" российский "Газпром", представитель украинской стороны подтвердила данную информацию.

"Такой счет есть", - подтвердила СМИ Украины представитель Национальной акционерной компани "Нафтогаз Украина" Елена Юрьева.

Эксперты уже предрекают начало нового "газового конфликта" России и Украины, так как "Нафтогаз" вряд ли оплатит счет.