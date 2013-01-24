Опрос: Как россияне оценивают инфляцию

19-20 января фонд «Общественное мнение» проводил всероссийский опрос на тему «Динамика цен». Респондентов спросили: «По вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц достаточно заметно выросли?» Сравнение ответов респондентов со статистическими данными показывает, что оценки россиянами инфляции в отдельных случаях могут расходиться с объективной картиной роста цен.

Повышение стоимости основных продуктов, товаров и услуг за последний месяц отмечают 87 % россиян. По данным Росстата с начала января потребительские цены выросли на 0,6%.

Среди продуктов питания чаще всего россияне отмечали рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия (48%), мясо и птицу (45%), молоко и молочную продукцию (40%) а так же яйца (37%).

Каждый третий россиянин отметил повышение цен на алкогольные напитки, рыбу и морепродукты. Почти каждый пятый сообщил об удорожании сахара, круп, макаронных изделий и растительного масла.

Как показывает статистика, в целом россияне не ошиблись в своих оценках: с конца декабря по 21 января хлеб действительно подорожал на 0,9%, сливочное масло выросло в цене на 0,4%, пастеризованное молоко и мороженая неразделанная рыба - на 0,3%, подсолнечное масло - на 0,2%, яйца – 0,1%. Отмеченное россиянами удорожание макаронных изделий, вероятно, связано с ростом цен на муку, который составил 1,8%.

Особенно заметным среди общего роста цен выглядит удорожание белокочанной капусты на 10,7% и картофеля на 6,2%. Увеличение стоимости плодовоовощной продукции отметил каждый четвертый респондент.

Тем не менее, в отношении роста цен на отдельные продукты питания общественное мнение разошлось со статистикой. 45% россиян отметили удорожание мяса и птицы, однако, такие сорта этого продукта как говядина (кроме бескостного мяса) и куры (кроме куриных окорочков) с конца декабря подешевели на 8 и 5% соответственно.

23% соотечественников сообщили об удорожании сахара, однако его цена росла и падала в течение месяца, так, что 21 января 2013 он стоил столько же, сколько и в конце декабря 2012.

44% отметили рост стоимости жилищно-коммунальных услуг за последний месяц. По данным Росстата, цены на водо- и электроснабжение с конца прошлого месяца упали на 0,5% и 0,1% соответственно, при том, что тарифы на отопление выросли на 0,9%.

Треть россиян отметили удорожание бензина, который вырос в цене с конца прошлого месяца на 0,4%.

87% опрошенных считают, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти и только 5% предполагают, что они не изменятся.