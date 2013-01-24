Кого назначит Путин главой ЦБ: Кудрина, Улюкаева или Задорнова

Президент Владимир Путин рассматривает на должность председателя ЦБ три кандидатуры. У главы Банка России Сергея Игнатьева, возглавляющего ЦБ с марта 2002 года, в июне текущего года заканчивается третий срок работы в этой должности. Согласно закону, четвертый срок подряд не предусмотрен.

Агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что Владимир Путин рассматривает кандидатуры экс-министра финансов Алексея Кудрина, первого зампредседателя ЦБ Алексея Улюкаева и Михаила Задорнова из ВТБ. Среди претендентов на эту должность обсуждался и бывший первый зампредседателя Банка России Олег Вьюгин. Как стало известно агентству, Путин определится с заменой Игнатьева до конца марта.

В начале этой недели газета «Известия» со ссылкой на свои источники писала, что на главой Банка России могут стать: первый зампред ЦБ Алексей Симановский, зампред ЦБ Михаил Сухов, глава группы ВТБ Андрей Костин, а также упомянутые Вьюгин, Кудрин и Улюкаев. Кудрину этот пост якобы уже предлагали, но он отказался.